VIDEO// Marina Tauber a fost escortată la Judecătoria Ciocana: urmează să fie examinată cererea avocaților privind anularea arestului preventiv

09:30

În data de 22 septembrie va fi lansat concursul pentru proiecte de reconstrucție a Filarmonicii Naționale. Ministrul culturii califică reconstrucția acestui edificiu drept un proiect de suflet. Sergiu Prodan spune că noua Filarmonică trebuie să fie una excepțională, cu o acustică de invidiat, notează IPN. La un an de la învestirea Guvernului, ministrul culturii spune ... La doi ani după ce a ars, ministrul Culturii anunță că va fi lansat un concurs al ideilor pentru reconstruția Filarmonicii Naționale The post La doi ani după ce a ars, ministrul Culturii anunță că va fi lansat un concurs al ideilor pentru reconstruția Filarmonicii Naționale appeared first on Politik.