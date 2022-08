Numărul divorţurilor în Moldova a crescut cu 10%, anul trecut

09:30

Secretarul de stat al Ministerului de Externe, Ruslan Bolbocean, a avut o întrevedere cu Iurii Klimenko, reprezentantul Ucrainei în procesul de negocieri privind reglementarea transnistreană, aflat într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre dinamica în procesul de reglementare a conflictului transnistrean, urmare a agresiunii militare împotriva Ucrainei. De asemenea, interlocutorii au ... Procesul de reglementare a conflictului transnistrean, discutat la Chișinău cu un oficial din Ucraina