Satele Moldovei care vor beneficia de investiții: au fost semnate primele 53 de contracte în valoare de 195 mln lei

08:30

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a câștigat duminică turneul de la Toronto, o victorie obținută în trei seturi împotriva braziliencei Beatriz Maia Haddad. Datorită rezultatului, Halep, aflată pe locul 15 în lume, revine în top 10 WTA după mai bine de un an și urcă direct pe locul 6. Scorul partidei, care a durat […] The post Simona Halep a câștigat turneul de la Toronto: jucătoarea revine în top 10 mondial appeared first on NewsMaker.