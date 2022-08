Un soldat rus povestește cum și de ce se omoară între ei militarii Moscovei. Și ce se întâmplă cu „refuznicii”

09:10

Republica Moldova are 0 (zero) kilometri de autostradă. Odată cu venirea „dominatorului” în funcție, R. Moldova are 0 (zero) kilometri de autostradă planificată sau aflată în stare de proiectare. Pretura Sectorului Centru a venit cu precizări la comentariile și părerile expuse privind modalitatea de reabilitare a unei subterane din centrul capitalei. Printre cei care au …