Cât ar putea dura embargoul rusesc și care ar putea fi pierderile exportatorilor moldoveni

14:00

Guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu a prezentat recent previziunile legate de ritmul inflației în Moldova, iar scenariile pentru următoarele luni nu sunt optimiste. BNM prognozează o inflație de 34,7% în lunile octombrie-noiembrie, când vom atinge apogeul, după care am putea intra într-o fază de desreștere graduală a inflației, dacă nu vor apărea șocuri noi. Întrebat ... A generat sau nu contractul cu Gazprom inflație în Moldova – Ce spune Guvernatorul BNM The post A generat sau nu contractul cu Gazprom inflație în Moldova – Ce spune Guvernatorul BNM appeared first on Politik.