David Popovici, o nouă medalie de aur la Europenele de natație de la Roma

17:10

Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău va avea loc din nou la finalul acestei luni, între 31 august și 4 septembrie, după o pauză de doi ani impusă de pandemie. Ediția 2022 a Bookfest Chișinău marchează mai multe premiere și se bucură de Înaltul Patronaj al președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și al președintelui României, Klaus Iohannis. Evenimentul va avea loc în mijlocul orașului, la centrul Mediacor din cadrul Universității de Stat Moldova, într-un spațiu cu dotări de ultimă generație și care va fi inaugurat cu acest prilej. Intrarea publicului va fi, ca de obicei, liberă la absolut toate evenimentele integrate în programul acestei ediții Bookfest Chișinău. Organizatorii anunță o prezență selectă de edituri din România și Republica Moldova, cu carte exclusiv în limba română, o noutate față de edițiile anterioare, și cu cele mai bune prețuri de pe piață. Personalități culturale de pe ambele maluri ale Prutului vor întregi tabloul acestei ediții: Adrian Cioroianu, Dumitru Crudu, Radu Paraschivescu, Emilia Șercan, Sorin Ioniță, Sabina Fati, Cristian Preda, Bogdan Crețu, Ciprian Apetrei, Moni Stănilă, Spiridon Vangheli, Alexandru Vakulovski, și mulți alții se vor afla în fața vizitatorilor Bookfest Chișinău cu lansări și prezentări de carte care abordează teme de interes pentru dezbaterile publice din societatea românească și din cea moldovenească. Unele dintre cele mai importante edituri din România și Republica Moldova îi vor întâmpina pe iubitorii de carte bună cu cele mai noi oferte editoriale: Grupul Editorial All, Grupul Editorial Art, Editura Arc, Editura AGIR / Asociația Generală a Inginerilor din România, Cartego, Curtea Veche Publishing, Didactica Publishing House, Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, Editura Cartier, Editura Eikon, Editura Gama, Editura Junimea, Editura Lumen, Editura Universitaria / Universitatea din Craiova, Editura Vasiliana 98, Epigraf, Eurodidactica, Humanitas, Institutul Cultural Român, Litera, Nemira Publishing House, Prut, RAO, Supergraph Prest Com, Trei. „Dintre toate edițiile Bookfest altele decât cea de la București, aceasta care, de cinci ani, se desfășoară în Moldova, la Chișinău, e cea mai încărcată de emoție, ea beneficiind de un dublu capital simbolic, cultural și afectiv. Iar anul acesta, reîntâlnirea noastră sub semnul cărții și al literaturii române, în contextul războiului din Ucraina e cu atât mai plină de sens și speranță”, a declarat Lidia Bodea, vicepreședintele Asociației Editorilor din România, care organizează evenimentul. Ediția 2022 a Salonului Internațional de Carte Bookfest Chișinău beneficiază de susținerea financiară a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, a Ministerului Culturii și Universitatea de Stat Moldova, și de sprijinul Ministerului Culturii din Republica Moldova. Organizatorii evenimentului sunt Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Uniunea Editorilor din Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Asociația Editorilor din România. Calendarul integral al evenimentelor din cadrul ediției Bookfest Chișinău 2022 va fi disponibil în curând pe www.bookfest.ro, dar și pe pagina oficială de Facebook a Salonului Internațional de Carte Bookfest. Articolul Salonul Internațional de Carte Bookfest revine la Chișinău apare prima dată în InfoPrut.