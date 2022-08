FOTO, VIDEO // Accident grav la Durlești! Un camion și un Mercedes s-au tamponat violent

18:10

On his show tonight, Dmitry Kiselyov says that European countries are backing Ukraine against Russia because they want revenge for the battles of Poltava (1709), Borodino (1812), and Stalingrad (1942-3) • Just to remind you, this is one of Russia's most popular TV programmes pic.twitter.com/kTb6VkWQFB — Francis Scarr (@francis_scarr) August 14, 2022 Kiseliov spune cu o seninătate dezarmantă că Suedia poartă obidă pe Rusia pentru că, în 1709, Petru I l-a înfrânt pe regele Suediei, Carol al XII-le...