Numărul de infectări cu Covid-19 a început să scadă – Municipiul Chișinău rămâne sub Cod Roșu

12:40

Din 15 august, Serviciul Federal de Supraveghere Veterinară și Fitosanitară al Federației Ruse ar putea introduce restricții temporare la importul de produse vegetale din aproape toate regiunile din Moldova cu excepția raioanelor din stânga Nistrului. Motivul ar fi situația fitosanitară nefavorabilă implicit depistarea în fructele și legumele moldovenești a unor insecte dăunătoare. Autoritățile nu au ... Moldova se pregătește de un alt embargou din partea Rusiei The post Moldova se pregătește de un alt embargou din partea Rusiei appeared first on Politik.