Pestă porcină africană, depistată în alte două localități din Moldova 

11:00

Opt oameni au fost răniți după ce un necunoscut a deschis focul asupra unui autobuz plin cu pasageri, în centul Ierusalimului. Atacatorul a așteptat ca autobuzul să oprească în apropiere de Mormântul lui David și a tras, apoi a reușit să fugă. Victimele au fost transportate la spital, două dintre ele în stare gravă, potrivit […]