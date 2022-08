VIDEO // Cum a fost ucis un soldat rus de un lunetist

12:40

#Poland will stop issuing visas to Russian citizens and will support a ban on Schengen visas for #Russians at the #European level. • Germany and France are against this decision, while the Baltic States, the Czech Republic, Finland, Denmark and Slovakia support it. pic.twitter.com/PHnbYWolfK — NEXTA (@nexta_tv) August 14, 2022 Ministrul eston de externe Urmas Reinsalu a declarat, după o ședință de guvern, că, deși vizele Schengen emise de țara sa vor rămâne valabile, acestea nu vor fi acceptate...