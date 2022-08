Principalul producător auto iranian sondează piața rusă după retragerea firmelor occidentale

11:20

Salman Rushdie este internat în continuare la secția de terapie intensivă, cu aparate de menținerea funcțiilor vitale. El are ficatul și nervii afectați, a declarat agentul său, după ce a fost atacat în timp ce se pregătea să țină o conferință în zona rurală a statului New York. Poliția l-a identificat pe bărbatul care l-ar fi înjunghiat pe Rushdie la 12 august: Hadi Matar, în vârstă de 24 de ani, din New Jersey. El a fost arestat la locul faptei în Chautauqua, New York, de către polițiștii care...