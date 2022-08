CJI a notificat Comisia parlamentară responsabilă de domeniul mass-media privind necesitatea modificării articolului din Codul contravențional ce vizează calomnia

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a expediat în adresa Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media o scrisoare de informare cu privire la necesitatea modificării cadrului legal național în vederea stopării practicilor ce subminează libertatea presei. Acțiunea vine în contextul înrădăcinării practicilor de utilizare a prevederilor articolului 70 al Codului contravențional (Calomnia) drept…

