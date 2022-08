Alertă cu bombă la Aeroportul Internațional Chișinău și la alte opt locații din capitală

09:40

Am făcut acest desert pe la începutul lunii iulie. Am dat de mai multă floare de soc, iar în comerț căpșunile erau mai peste tot, așa că ne-am propus să le îmbinăm și, ca să obținem o textură și mai bogată, am adăugat panna cotta de vanilie. Drept rezultat, avem un deliciu răcoritor, absolut potrivit...