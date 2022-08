Armata ucraineană a anunţat eliminarea lui „Adam cel Groaznic”, unul dintre cei mai buni lunetişti ai Rusiei

14:10

Vicepremierul Andrei Spînu anunță că are loc reabilitarea drumului de centură a orașului Chișinău, iar lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul lunii octombrie. Astfel, potrivit lui Spînu, banii pentru renovare sunt alocați de către Banca Europeană de Investiții. „Facem ce am promis. Centura Chișinău va fi reabilitată. Am fost pe șantierul de lucru a …