SUA cere României extrădarea unui moldovean deținut la Iași, care riscă 20 de ani de închisoare în State

Bărbatul care l-a înjunghiat pe Salman Rushdie a fost pus sub acuzare pentru tentativă de omor Autorul atacului asupra scriitorului Salman Rushdie comis vineri în timpul unei conferinţe la New York, Hadi Matar, a fost pus sub acuzare sâmbătă pentru tentativă de omor, fără posibilitatea eliberării pe cauţiune, relatează Reuters. Procurorul care se ocupă de caz, Jason Schmidt, şi agenţiile federale americane încearcă acum să înţeleagă planificarea şi pregătirea atacului, precum şi motivaţia suspec...