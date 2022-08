Cine l-a ”predat” pe Donald Trump FBI-ului

10:00

Moldova este o țară mică, dar foarte îngrijită, curată, confortabilă și frumoasă.Despre acest lucru, într-un interviu exclusiv pentru site-ul Noi.md, a menționat Ambasadorul Indiei în Republica Moldova cu reședința la București, Rahul Shrivastava.”Moldova este o țară frumoasă. Chiar dacă am vizitat, în fond, capitala, și doar o singură dată am ieșit dincolo de ea, am reușit să observ natur