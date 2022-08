Riscul unui accident nuclear la Zaporojie: Cum ar fi înștiințați cetățenii Moldovei despre o astfel de catastrofă

13:50

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) au depus o nouă sesizare la Curtea Constituțională a Moldovei (CCM). Socialiștii cer, în preajma noului an de învățământ, anularea reformei învățământului superior din Moldova și „revenirea la normalitate". Potrivit PSRM, reforma promovată de ministrul Educației, Anatoliei Topală, ar fi fost lansată „netransparent". „Am atacat la CCM așa zisa […]