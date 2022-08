Ministrul Digitalizării al României laudă R. Moldova în privința digitalizării instituțiilor statului

21:50

Trupa The Motans, originară din Republica Moldova, se alătură Festivalului caritabil Inimo, organizat pentru susținerea celor peste 10.000 de copii din familii numeroase de pe lista Părintelui Dan Damaschin, potrivit Basilica.ro. „Noi îi pregătim de școală. Le vom oferi ghiozdane, rechizite, încălțăminte și haine – toate noi și de cea mai bună calitate. Însă nu am putea face toate acestea fără sprijinul vostru, al oamenilor de bine”, subliniază părintele pe profilul său de Facebook. Festivalul are loc la Stadionul din Copou în perioada 19-21 august, iar intrarea se face pe baza unor invitații acordate celor care fac donații către Asociația „Glasul vieții” a Părintelui Dan Damaschin, preot misionar la Biserica Maternității „Cuza Vodă” din Iași. Invitațiile sunt disponibile la Biserica Maternității „Cuza Vodă” și la cele 12 corturi de promovare a evenimentului instalate pe străzile Iașilor. Ele pot fi procurate și online, de pe www.inimo.ro. Donația minimă pentru acces la festival pentru o zi este de 25 de lei, iar pentru trei zile este 150 de lei. Cei care donează 300 de lei au acces trei zile și participă la tombola cu premii în cărți, iar cei care donează 1.000 lei au full-access și participă la tombola care are ca premii un pelerinaj. Intrarea este liberă pentru copiii sub 14 ani, pentru copiii cu nota 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat, pentru persoanele cu dizabilități și pentru familiile cu mulți copii. La festival mai cântă Andra, Ștefan Bănică Jr, Smiley, Connect-R, trupele Direcția 5, Taxi, Vunk, dar și interpreți de muzică populară. Pentru efortul constant prin care susține mame aflate în situații dificile, copii și familii fără posibilități materiale din tot județul Iași, Părintele Dan Damaschin a primit anul trecut „Crucea Patriarhală”, cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române. Cei care vor să doneze, dar nu pot merge la festival, o pot face: Transfer BCR Asociația „Glasul Vieții” RO41RNCB0178156773130001 LEI RO14RNCB0178156773130002 EUR RO84RNCB0178156773130003 USD Transfer Banca Transilvania Asociația „Glasul Vieții” RO64BTRLRONCRT00W8759401 (RON) COD SWIFT: BTRLRO 22 RO49BTRLEURCRT00W8759401 (EURO) RO89BTRLUSDCRT00W8759401 (USD) RO17BTRLGBPCRT00W8759401 (LIRE) PayPal pr.dandamaschin@yahoo.com Mandat poștal Biserica Maternității „Cuza Vodă”, str. Cuza Vodă, nr. 34, Iași, TELEFON Dănuț Damaschin – 0744.798.610 Articolul The Motans, prezent la Festivalul caritabil Inimo de la Iași apare prima dată în InfoPrut.