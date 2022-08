FOTO O familie de moldoveni a plantat o vie în SUA care ar putea fi declarată „podgoria din emisfera nordică de la cea mai mare altitudine”

10:40

Pe 27 august 2022, la umbra copacilor din Butuceni, pe o bucată de pământ care respiră istorie și magie, începe ediția VII a Festivalului de muzică de cameră, Moldo Crescendo. În acest an, artiștii vor cânta #povești. Poveștile compozitorilor, ale locurilor vizitate, dar și ale personajelor din basmele populare românești. Timp de 1 săptămână, muzicienii […] The post Muzicieni din Austria, Hong Kong, Ucraina și Moldova vor urca pe scena Festivalului Moldo Crescendo în perioada 27 august – 3 septembrie appeared first on NewsMaker.