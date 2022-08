Românul David Popovici este cel mai rapid înotător de pe planetă. A doborât recordul mondial la 100 de metri liber

08:50

Per Wästberg, unul dintre cei mai vechi membri ai Amnesty International, a decis să demisioneze în semn de dezacord cu raportul controversat întocmit de această organizaţie asupra războiului din Ucraina. Per Wästberg a fondat biroul suedez al Amnesty, în 1963. „Sunt membru de peste 60 de ani. Cu inima grea, din cauza declaraţiilor Amnesty cu […] The post Cofondatorul Amnesty International Suedia demisionează după raportul despre armata ucraineană appeared first on NewsMaker.