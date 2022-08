FOTO Președinta Maia Sandu, în drumeție la Orheiul Vechi: „A fost o zi frumoasă”

20:30

Pe 12 august, la ora 12:00, echipa Stației Spațiale Internaționale (ISS) va lansa pe orbită primul satelit moldovenesc TUMnanoSAT. Lansarea satelitului va fi transmisă în direct. „Conexiunea cu partenerii internaționali – Agenția de Explorare Aerospațială din Japonia (JAXA) și Oficiul Națiunilor Unite pentru Afaceri Spațiale (UNOOSA), sub egida cărora satelitul va fi lansat pe orbită