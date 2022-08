Ce i s-a întîmplat Irinei Rimes? Artista și-a anulat toate concertele

Irina Rimes și-a anulat concertele pe care urma să le susțină în România. Artista și-a cerut scuze atît de la fani, cît și de la colegii săi, transmite paranteze.Artista dezvăluie că se confruntă cu probleme de sănătate și a evitat să ofere detalii despre acestea.{{631463}}„Azi e o zi tristă, pentru că trebuie să fac ceva ce am urît din tot sufletul și am evitat mereu cît de mult am putut.

