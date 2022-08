Cât costă un tur ghidat în orașele bombardate din Ucraina? O agenție de turism a vândut 150 de bilete

17:20

Farmacia Familiei extinde rețeaua de Hyper Farmacii DITA, cu încă o locație, în centrul orașului – pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 6. Noul format aduce mai multe categorii de produse și are o suprafață mai mare de vânzare. Pe 2 nivele cu o suprafață de 500 m2 descoperiți cel mai mare sortiment de […] The post Farmacia Familiei extinde rețeaua de Hyper Farmacii DITA appeared first on NewsMaker.