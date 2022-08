Ministrul Economiei: Tariful la gaz nu va fi compensat pentru agenții economici. Ei îl vor include în preț

19:30

Scriitorul Salman Rushdie a fost atacat vineri în timpul unui eveniment desfăşurat în statul american New York, informează Reuters, EFE şi AFP, preluată de Agerpres. Salman Rushdie a fost atacat pe scenă, în timp ce participa la un eveniment din Chautauqua, o localitate din vestul statului New York, au relatat media locale. #SalmanRushdie just attacked onstage at @chq @NBCNews @ABC @cnnbrk pic.twitter.com/I1XT6AmkhK — Charles Savenor (@CharlieSavenor) August 12, 2022 Potrivit primelor informaţii...