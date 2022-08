Nou an de studii, cu universități reformate: Au rămas puține, dar sustenabile

22:20

11 august 2022 este o zi de ținut minte dacă doriți să vedeți luna plină, cunoscută și sub numele de luna sturionilor, la apogeu, potrivit Fox News. Chiar dacă ratați momentul principal pentru a privi luna, care va veni la ora 21:36 p.m. ET (1:36 a.m. GMT), puteți vedea o lună aproape plină pe 10 și 12 […] Articolul Cu ochii spre cer! Luna plină din această seară este și ultima superlună din acest an apare prima dată în Realitatea.md.