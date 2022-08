Mesajele propagandistice „rostogolite” în aproape jumătate de an de război

11:50

La începutul lunii august, s-a împlinit un an de când a fost investit Guvernul Gavriliță, cabinetul care are o importantă și grea misiune: pe termen lung – să scape Republica Moldova de toate crizele și, pe termen scurt – să ajute populația să treacă iarna care vine cu minimum de probleme… Cum și este normal, […]