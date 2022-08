Contractul care face posibile schimburile comerciale de energie electrică între România și Moldova a fost semnat

10:50

Mobilizare maximă în Capitală – Ion Ceban anunță alocarea a 2.5 milioane de lei pentru lichidare consecințelor ploilor de azi noapte Primarul Capitalei, Ion Ceban, anunță mobilizare generală în urma ploilor de aseară. Toate serviciile municipale și-au unit eforturile pentru a lichida consecințele precipitațiilor. ”Am întrunit de dimineață toate serviciile responsabile și am mulțumit colegilor ... Mobilizare maximă în Capitală – Ion Ceban anunță alocarea a 2.5 milioane de lei pentru lichidare consecințelor ploilor de azi noapte The post Mobilizare maximă în Capitală – Ion Ceban anunță alocarea a 2.5 milioane de lei pentru lichidare consecințelor ploilor de azi noapte appeared first on Politik.