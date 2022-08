Guvernul britanic a declarat stare de secetă

09:20

Potrivit prognozei meteorologilor, miercuri, 10 august, se așteaptă ploi în toată țara. Temperatura aerului coboară sub 30 de grade Celsius. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla din nord, iar presiunea atmosferică va fi normal. În raioanele de nord valorile termice vor arăta +13…+16 de grade la noapte, iar ziua +23…+26 de grade.