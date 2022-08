Solidaritate de peste Prut! Primarul Iași cere Guvernului României să livreze Moldovei stocurile de gaze naturale, care ar fi fost folosite pentru încălzirea orașului la iarnă

15:50

Niciun cetățean moldovean nu a fost afectat de incendiile de vegetație din estul insulei Thasos, Grecia, anunță Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAIE). Potrivit sursei citate, autoritățile elene au dispus evacuarea cetățenilor din regiune, în timp ce pompierii intervin pentru stingerea incendiilor. MAEIE precizează că până la această oră nu recepționate solicitări de asistență […] The post Grecia: O insulă aflată în topul preferințelor moldovenilor pentru vacanță, cuprinsă de flăcări. Oamenii sunt evacuați appeared first on NewsMaker.