FOTO Spînu s-a dus să verifice lucrările de la stația electrică de unde se va face interconectarea cu România

14:40

Familia lui Cătălin Spînu, care recent a obținut titlul suprem European la lupte libere, se află la limita sărăciei. Reprezentanții Școlii Sportive Specializate de Rezerve Olimpice din orașul Călărași anunță că au inițiat o campanie de donații pentru familia băiatului. Cătălin Spînu este discipolul școlii sportive din Călărași. La doar 15 ani, el a luat medalia de aur la Campionatul […] The post (VIDEO) Moldoveanul-campion european la lupte libere este la limita sărăciei. A fost lansată o campanie de colectare de fonduri appeared first on NewsMaker.