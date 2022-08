Sala VIP de la Aeroport a fost închisă. Alte măsuri dispuse de Comisia pentru Situații Excepționare

21:20

România i-a donat Republicii Moldova peste un milion de pastile de iodură de potasiu. Donația vine ca urmare a discuțiilor purtate de ministra sănătății, Ala Nemerenco, cu omologul său român, Alexandru Rafila, transmite IPN. Comprimatele sunt repartizate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică subdiviziunilor teritoriale. Acestea vor distribui centrelor de... The post România donează Moldovei peste un milion de pastile de iodură de potasiu appeared first on Portal de știri.