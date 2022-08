Intră în vigoare noile tarife la gaze

13:30

Prețuri în scădere la benzină și motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit pentru miercuri un preț plafon de comercializare a benzinei cu cifra octanică 95 de 26,79 lei. În scădere cu 24 de bani. Un litru de motorină va costa cel mult 26,25 lei, în scădere cu...