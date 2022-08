Prețurile la Piața Centrală: Cît costă prunele, afinele și conopida

09:00

Voucherele culturale pentru tineri ar putea fi oferite începând cu luna octombrie a acestui an. Este declaraţia ministrului Culturii, Sergiu Prodan, în cadrul emisiunii „Zi de Zi”, de la Radio Moldova.La împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii din Republica Moldova vor primi câte un voucher cultural în valoare de o mie de lei. Ei îl vor putea valorifica timp de un an, pentru a merge la teatru, c