Salariul minim va fi unificat în toate instituțiile din țară

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță terminarea urmării penale, de comun cu Serviciul Vamal, cu privire la factorul de decizie al unei societăți pe acțiuni, pus sub învinuire pentru contrabandă cu mărfuri strategice, în 2019-2020. Potrivit datelor din dosarul penal, suma mărfurilor de contrabandă cifrează peste 2,4 milioane ruble rusești și ...The post Urmărire penală terminată în cazul factorului de decizie al unei societăți pe acțiuni, pus sub învinuire pentru trafic ilegal internaţional de arme şi muniţii, în valoare de peste nouă milioane lei first appeared on Radio Orhei.