Rusia controlează resurse naturale-cheie ale Ucrainei în valoare de peste 12 trilioane de dolari

12:30

Planul de contingență propus de Guvern are menirea de a pregăti cetățenii pentru scenariul reducerii sau sistării livrării gazelor, nu pentru a-i speria. O spune vicepremierul Andrei Spînu, potrivit căruia Gazprom a redus sau a sistat complet livrările de gaze pentru state mult mai bogate decât Republica Moldova, iar asta... The post Andrei Spînu: În septembrie-octombrie elevii vor învăța cu prezență fizică la școală appeared first on Portal de știri.