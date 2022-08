Poșta electronică a Președinției Republicii Moldova, ținta unui atac cibernetic

12:20

Bărbatul din Chișinău care și-a pierdut viața în seara zilei de 9 august, după ce a fost electrocutat în timp ce se deplasa spre domiciliu, va fi înmormântat gratis. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia Situații Excepționale a Municipiului Chișinău astăzi, 11 august. Conform deciziei, mijloacele financiare necesare vor fi alocate […]