Rusia controlează resurse naturale-cheie ale Ucrainei în valoare de peste 12 trilioane de dolari

12:20

Operațiune de salvare de proporții, joi, la Roma, unde un tunel săpat de patru hoți care voiau să ajungă la o bancă s-a surpat peste ei. Trei dintre bărbați au reușit să se salveze singuri, însă cel de-al patrulea a rămas blocat sub malul de pământ și a fost scos abia după 9 ore, scrie Digi24. Potrivit La Repubblica, acest incident are încă multe necunoscute și se așteaptă ca ancheta poliției să facă lumină în caz. Alarma s-a dat în jurul orei 11:00, pe via Innocenzo XI, când podeaua unui magazi...