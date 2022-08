Primul satelit al Moldovei, creat de UTM, va fi lansat astăzi pe orbită. Unde poți urmări evenimentul

14:45

Agenția pentru Eficiență Energetică și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), anunță lansarea competiției Moldova Eco Energetică, pentru start-upurile din cadrul proiectului Clean Technology Innovation Programme for SMEs Start-ups in the Republic of Moldova, ediția 2022.