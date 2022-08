Ministrul de Externe de la Chișinău, despre decizia Rusiei de a interzice importul de fructe și legume din R. Moldova

16:20

Republica Moldova va primi ajutor din partea României pentru a putea depăși criza energetică. Asigurările vin din partea lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. Potrivit oficialului, în acest an autoritățile de la Chișinău sunt mai bine pregătite decât iarna trecută, atunci când compania rusească Gazprom a redus semnificativ livrările către Republica Moldova. „Noi o să facem tot posibilul să trecem cu bine această iarnă, o să fim mult mai bine pregătiți decât iarna trecută, când în octombrie vestita companie nitam-nisam ne-a redus cu două treimi volumul livrat de gaz, fără a ne preîntâmpina, pentru că noi am fost tot timpul exemplari la plata facturilor, mai puțin altă lume, dar noi am fost exemplari. Acum avem foarte mulți prieteni, mă refer la țările din Uniunea Europeană, din Occident care au să ne ajute, avem deja legislație pentru a stabili vulnerabilitatea energetică. Iată că am ajuns să evaluăm și așa ceva, să vedem cât de pregătită este o familie, o persoană din punctul de vedere al vulnerabilităților energetice. O să canalizăm, că vorbim de lemne, că vorbim de cărbune, de gaz de compensat, pentru fiecare categorie, o să pornim de la cei mai vulnerabili, cei mai necăjiți cum sunt pensionarii, familiile cu mulți copii, în primul rând, lor o să le livrăm lemne, dacă vorbim de mediul rural; în foarte scurt timp o să vedeți o noutate foarte bună din partea unei țări prietene care o să vină cu un anunț”, a declarat Igor Grosu în cadrul unui interviu pentru Vocea Basarabiei. În acest context, președintele Parlamentului de la Chișinău a precizat că România este țara care, și de această dată va oferi ajutor Republicii Moldova. „Ca de obicei, țările care ne ajută și țara care ne-a ajutat dintotdeauna, România, care o să vină, o să ne ajute, se poartă acum discuții. Gaz o să avem, lumină o să avem, lemne o să avem, păcură o să avem”. a dat asigurări oficialul. Totodată, fiind întrebat dacă Republica Moldova ar fi putut să negocieze mai bine cu gigantul rus Gazprom contractul semnat în toamna anului trecut, Igor Grosu a dat de înțeles că acest lucru s-ar fi putut întâmpla doar în cazul în care Chișinăul ar fi acceptat anumite concesii în fața Rusiei. „Dacă am fi recunoscut 8 miliarde de dolari datorii pentru Transnistria, dacă am fi recunoscut, probabil, un statut nou pentru Transnistria, dacă am fi aplaudat la toate atrocitățile care se întâmplă în Ucraina, probabil, dar nu sunt sigur, pentru că gaz ieftin sau gaz pe degeaba e ca și cu cașcavalul ieftin din capcană. Nu există!”, a spus președintele Parlamentului R. Moldova. Articolul Președintele Parlamentului R. Moldova dă asigurări: Gaz, lumină, păcură o să avem. România o să ne ajute apare prima dată în InfoPrut.