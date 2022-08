Un tânăr de 28 de ani a murit în urma unui accident rutier cu implicarea unei motociclete

21:20

Bărbatul din Anenii Noi, care și-ar fi violat propria nepoată de doar un an și șapte luni, rămâne după gratii. Magistrații Curții de Apel Chișinău au menținut, astăzi, decizia primei instanțe, care a decis plasarea acestuia în arest preventiv pe un termen de 30 de zile, în Penitenciarul 13, transmite TV8. Avocata inculpatului a încercat