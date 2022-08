Și-a dedicat viața nevoiașilor

20:40

August e luna în care părinții și copiii își aleg rechizite, ghiozdane și haine pentru un nou an de școală. Sunt însă copii, care nu au parte de grija părintească și nu-i vede nimeni prin magazine. Vorbim de cei din centrele de plasament. Ei nu-și doresc haine noi sau lucruri mărețe, ci un ghiozdan și rechizite. În preajma noului an școlar, Fundația Regina Pacis desfășoară campania „Ghiozdanul cu speranțe”, ce are drept scop susținerea copiilor rămași fără îngrijire părintească și a celor din familii cu venituri mici, prin colectarea și distribuirea de ghiozdane și rechizite școlare.