(video) „Adrenalină, putere și curaj”: Ministerul Apărării a lansat un filmuleț prin care vrea să atragă tinerii în echipa „Fulger”

Fostă consilieră de la Ministerul de Interne îi arată din deget actualei șefe de la MAI, după ce Ana revenco a prezentat raportul de activitate timp de un an de la învestirea Guvernului din care face parte. „La MAI e totul o premieră, la MAI e totul reușită și succes! Însă, cu ministrul actual sau cu altul și chiar și fără un ministru la cârmă, MAI ar fi realizat același acțiuni, atât în gestionarea crizei refugiaților, cât și în asigurarea ordinii și securității publice, siguranța rutieră și alte domenii de responsabilitatea acestei instituții. Sistemul funcționează după un anumit algoritm și din fericire are capacitatea de a continua procesele, indiferent dacă are noroc de un management bun sau nenoroc de unul defectuos”, a scris pe Facebook Alina Zbancă.