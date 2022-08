În lunile septembrie și octombrie, toți copiii vor merge fizic la școală

17:30

Elena a nascut un copil mort la 28 de saptamani. Am vazut zilele trecute o postare a unei viitoare mamici care nu reusea sa se lase de fumat si cauta ANONIM niste sfaturi. Tot ce voi scrie mai jos ii voi scrie ei, si tie, si tie, si voua fiecareia in parte, viitoare mamici inca fumatoare, scrie demamici.ro Salut draga mea, • Eu sunt Elena si am 32 de ani. E importanta varsta pentru a intelege ca varsta nu a jucat un rol in situatia de mai jos. Si am deja un copil minunat de 2 ani jumatate. Perfe...