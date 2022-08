Funcționarii regimului de la Tiraspol, obligați să ceară permisiunea Chișinăului pentru a călători în străinătate  

11:10

În contextul împlinirii unui an de guvernare de către majoritatea PAS, foștii colegi de coaliție, cei de la Platforma DA, au criticat modul cum Guvernul a negociat contractul de livrare a gazelor naturale cu Gazprom. Biroul politic al formațiunii constată cu regret că bilanțul Guvernului Gavrilița și al majorității parlamentare este unul nesatisfăcător care, la ... Platforma DA, la un an de la preluarea guvernării de către PAS: ,,Se eschivează de răspunderea politică, are angajamente nerealizate și pasează prea mult vina pe factorul extern” The post Platforma DA, la un an de la preluarea guvernării de către PAS: ,,Se eschivează de răspunderea politică, are angajamente nerealizate și pasează prea mult vina pe factorul extern” appeared first on Politik.