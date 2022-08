„Filarmonica care a ars, nu a fost o sală de regretat”. Ministrul Culturii așteaptă proiecte pentru o nouă clădire

16:10

O veste mult așteptată de utilizatorii gadgeturilor Garmin – serviciul de plată Garmin Pay este disponibil și pentru deținătorii cardurilor Mastercard de la maib. Înrolează-ți acum cardul în aplicația mobilă Garmin Connect și treci la plăți contactless cu ajutorul ceasului tău smart printr-o singură atingere, oriunde este un POS-terminal: în magazine, localuri, transport public etc. […] The post Soluția de plată Garmin Pay, disponibilă pentru deținătorii cardurilor Mastercard maib appeared first on NewsMaker.