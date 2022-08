Estimările pagubelor provocate de furtună în Chișinău se cifrează la aproximativ 17 milioane de lei

15:10

La 9 august curent "Capitala Tineretului-2022"- or. Ștefan Vodă" a primit în vizită pe Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, informează PROVINCIAL. Potrivit Consiliului raional Ștefan Vodă, șefa Statului a acceptat invitația echipei de voluntari OameniiV Ștefan Vodă, care sunt organizatorii Forumului Internațional al Tinerilor "Youth for the Democratic future". Drept oaspeți la deschiderea forumului au […]