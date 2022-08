(VIDEO) Moldoveanul-campion european la lupte libere este la limita sărăciei. A fost lansată o campanie de colectare de fonduri

15:30

Șefa statului Maia Sandu a grațiat patru deținuți. Un decret în acest sens a fost publicat pe pagina Președinției. Potrivit documentului, persoanele sunt eliberate de pedeapsa penală în partea neexecutată. Potrivit legislației în vigoare, la examinarea cererilor de graţiere, se iau în considerare caracterul şi gradul de pericol social al infracţiunii comise, personalitatea condamnatului, comportamentul, […] The post DOC Maia Sandu a grațiat patru deținuți appeared first on NewsMaker.