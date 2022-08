Mașinile parcate sub copacii din curțile de la Ciocana și Râșcani trebuie mutate

17:00

Mai multă siguranță și rapiditate în procesul de vaccinare! Agenția Națională pentru Sănătate Publică a primit astăzi un lot de 15 automobile donate de Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Sănătății. Sprijinul oferit are menirea de a crește gradul de mobilitate a medicilor de la centrele ANSP teritoriale în procesul... The post 15 automobile noi pentru ANSP din partea Uniunii Europene și Organizației Mondiale a Sănătății appeared first on Portal de știri.