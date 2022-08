Imaginile din satelit arată distrugeri masive la baza aeriană rusă din Crimeea

13:10

O organizație umanitară afirmă că, la un an de la revenirea la putere a talibanilor, fetele afgane se confruntă cu o criză economică gravă, o secetă paralizantă și noi restricții care le-au distrus viața, excluzându-le din societate și lăsându-le flămânde. Ca urmare, un sfert dintre fetele afgane prezintă semne de depresie, a declarat organizația Salvați copiii, într-un nou raport publicat pe 10 august. Raportul, intitulat Punctul de cotitură: Viața copiilor la un an de la preluarea puterii de c...