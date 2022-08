Situaţia centralei nucleare Zaporojie, dezbătută joi de urgenţă de Consiliul de Securitate al ONU

19:20

Exploziile de la baza aeriană rusească din Crimeea, în urma cărora a murit o persoană şi au fost răniţi alţi 14 oameni, potrivit celui mai recent bilanţ, au fost provocate de forţele speciale ucrainene, a declarat un oficial guvernamental ucrainean pentru The Washington Post, preluată de Hot News. Oficialul din guvernul de la Kiev a vorbit sub protecţia anonimatului pentru The Washington Post pentru că nu are voie să vorbească public despre această problemă. Sursa celui mai mare ziar american nu...